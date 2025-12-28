Дороги в Петропавловск-Камчатском так и не расчистили от снега

Городской транспорт в Петропавловск-Камчатском не ходит второй день, все завалено снегом. Об этом 360.ru рассказали местные жители.

«Общественный транспорт не ходит второй день, автобусы сегодня вроде как выпустили, но они отказываются ездить, либо вовсе застревают. Магазины работают, больницы тоже, свет, тепло в нашем районе имеются, хоть и отключали часа на два», — рассказал житель Максим.

По его словам, на улицах работает только частная техника.

«С Садовой ехал, не видел [спецтехнику], только частные тракторы», — отметил он.

Люди продолжают ходить пешком на работу, рассказала жительница Марина.

«Завалено снегом, ничего не чищено, люди пешком ходят. Все работают, но как добираться? Свет есть, но иногда отключают. В Ленинском районе нет автобусов», — сказала она.

Еще одни жительница Мария добавила, что в городе ничего не изменилось.

«Людей наняла, чтобы откапали машину», — заявила женщина.

При этом в Елизове другая ситуация.