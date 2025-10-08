Волонтер Ирина Якунина призналась, что в истории исчезновения семьи Усольцевых в сибирской тайге ее смущает ряд странных нестыковок. Об этом она заявила RT .

«Меня больше всего в этой истории смущает, что нет костров, что не было дыма», — пояснила она.

Ночью запускали дроны с тепловизорами, а днем летал небольшой самолет. Если Усольцевы не жгли костер в первую ночь, то могли замерзнуть от переохлаждения.

Волонтер отметила, что тайга в Красноярском крае «достаточно гуманная» для выживания, если развести костер. Много мест, где семья могла бы укрыться от непогоды.

Странно и то, что потерявшиеся сибиряки оставили упаковку спичек без одного коробка в автомобиле. При этом в округе спасатели не обнаружили костров.

Ранее правоохранители сообщали, что квадрокоптер обнаружил двух медведей в округе, где ищут Усольцевых.