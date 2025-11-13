Не ест, не говорит. Россиянку изуродовали в стоматологии за 2 млн рублей

Жительница Екатеринбурга получила серьезные увечья после дорогостоящего лечения в одной из стоматологий. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Женщина рассказала, что у нее появилась боль под старыми коронками, установленными 15 лет назад. Она обратилась к ортопеду-гнатологу в одну из городских стоматологических клинок. Врач предложил удалить их, заменив на импланты. Только вот после операции у пациентки возникло воспаление, но ортопед лечение не остановил.

«Женщине сточили 23 здоровых зуба и поставили новые коронки без необходимых обследований. В итоге она получила боли мышц и костей лица, воспаление и деформацию челюсти», — уточнил канал.

Пострадавшая заплатила за лечение почти два миллиона рублей. Сейчас ей трудно говорить, она не может нормально есть.

Кроме того, врач отказался продолжать лечение, а руководство клиники не отвечает на ее претензии. Екатеринбурженке же предстоит дорогостоящее восстановление

Женщина обратилась в Следственный комитет и прокуратуру, а также подала иск в суд. Первое заседание пройдет 8 декабря.

