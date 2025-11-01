Стоматолог Максимова предупредила, что фальшивые брекеты могут привести к повреждению эмали и тканей зуба

Самодельные декоративные брекеты стали популярны среди молодежи, стремящейся создать стильный имидж. Однако стоматологи предупреждают об угрозах такого украшения. Опасности этого тренда перечислила специалист DocDent Людмила Максимова в беседе с сайтом Здоровье Mail .

По словам доктора, фальш-брекеты могут привести к повреждению эмали и тканей зуба, травмировать слизистые оболочки и вызвать аллергические реакции.

Кроме того, они провоцируют нарушение гигиены полости рта, которое приводит к развитию кариеса. Также существует риск попадания элементов конструкции в дыхательные пути и вероятность отравления токсичными веществами, содержащимися в составе металла и клея.

Перед покупкой украшений необходимо проконсультироваться с врачом-стоматологом, чтобы избежать неприятных последствий, подчеркнула Максимова.