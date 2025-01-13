Незаконно проникшего в поликлинику «Терминатора» задержали в Москве

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который проник на территорию закрытой поликлиники на 2-й Владимирской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Экипаж прибыл на место по сигналу тревоги. Охранник учреждения рассказал, что некий мужчина ловким движением сорвал замки и помчался по территории в неизвестном направлении.

Вскоре нарушителя нашли неподалеку и задержали. Им оказался 40-летний житель Смоленской области. Перед стражами порядка он решил притвориться, что ничего не помнит.

«Я точно не терминатор, чтобы ходить и ломать замки», — заявил он.

Однако сотрудники Росгвардии не поверили мужчине и доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в столице задержали 30-летнего приезжего из Челябинской области по подозрению в незаконном хранении наркотиков.