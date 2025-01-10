В Москве задержали 30-летнего мужчину за незаконное хранение наркотиков

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Москве мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Патрулируя территорию в районе шоссе Энтузиастов, сотрудники заметили, как неизвестный мужчина, увидев их, резко сменил траекторию и попытался спрятаться за автобусной остановкой. Его задержали для проверки документов.

Задержанным оказался 30-летний приезжий из Челябинской области. Он признался, что в кармане у него есть мефедрон.

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

Ранее 11 лет за хранение и попытку сбыта наркотиков получил сын известного советского актера Владимира Сошальского. Молодого человека задержали в июле, при обысках у него нашли три пакета с запрещенными веществами общей массой 2,78 грамма.