Нетрезвый водитель спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 09:29 Нетрезвый водитель спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде Источник 360.ru: смертельное ДТП случилось в Зеленограде Телеканал «360»

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В Зеленограде утром 30 апреля случилось серьезное ДТП с двумя автомобилями. Кадры с места аварии оказались в распоряжении 360.ru. По данным источника канала, есть погибший.

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Отмечается, что водитель Omoda, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет светофора.

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Другие подробности пока неизвестны. Судя по фото, оба автомобиля сильно разбиты, но от одного практически ничего не осталось. Сотрудники полиции работают на месте.

Телеканал «360»

Накануне, 29 апреля, один человек погиб в ДТП с участием грузовика на Новосходненском шоссе в Москве. С грузовым манипулятором столкнулась Skoda. В салоне иномарки были мужчина и женщина. Жертвой стала женщина. Водитель легковушки пострадал. Из-за аварии пришлось перекрыть одну полосу движения транспорта в сторону Московской области в попутном направлении.