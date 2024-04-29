ДТП с участием грузовика произошло в Москве, один человек погиб | 360°

Эксклюзив 29 апреля 2024, 23:31 ДТП с участием грузовика произошло в Москве, один человек погиб Источник 360.ru: один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Москве Телеканал «360»

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Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика на Новосходненском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, легковушка марки Skoda столкнулась с грузовым манипулятором. В иномарке находились мужчина и женщина, последняя скончалась. Водитель легковушки получил травмы, его осматривают специалисты.

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Из-за аварии перекрыли одну полосу в сторону Московской области в попутном направлении. Разлива топлива в результате ДТП не зафиксировали.

До этого авария произошла на трассе А-107 в Троицком администрации административном округе Москвы. Две легковушки столкнулись «лоб в лоб». Два человека погибли, трое пострадали, ребенок впал в кому.