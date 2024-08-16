Нетрезвый мужчина залез на ЛЭП в Москве

В Москве специалистам пришлось снимать нетрезвого мужчину с опоры линии электропередачи (ЛЭП). Он забрался на высоту в восемь метров, сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Академика Капицы в Коньково около 04:30. Очевидец заметил мужчину, который находился на ЛЭП на уровне третьего этажа. Доступа к нему не было. На место вызвали правоохранителей и скорую помощь. Прибывшие специалисты установили автолестницу и с ее помощью спустили нетрезвого мужчину на землю. Его передали бригаде медиков.