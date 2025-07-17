Молодой водитель Mercedes устроил ДТП с четырьмя машинами в Кирове

Вечером 16 июля в Кирове 24-летний водитель Mercedes-Benz устроил ДТП с участием четырех машин на пересечении улиц Производственной и Воровского. Об этом сообщил 360.ru источник.

Сначала иномарка врезалась в маршрутный автобус, который ехал впереди, а тот по инерции задел еще две машины.

Один из очевидцев записал аварию на видеорегистратор. На кадрах видно, что водитель летел по крайней левой полосе, значительно превысив скорость. За секунды до удара он попытался уйти вправо, но не успел.

По предварительным данным управления МВД по Кировской области, две другие машины, попавшие в аварию — Datsun и Changan. Пострадал только сам водитель Mercedes, которого зажало в салоне. Что именно привело к столкновению, предстоит выяснить следствию.