Несовершеннолетние поджигатели в Иркутской области спалили мебель в заброшенном доме

Подростки устроили пожар в заброшенном доме в Иркутской области

Группа подростков подожгла мебель в заброшенном доме в поселке Усть-Ордынский Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Происшествие случилось на улице Тимирязева. На место ЧП оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Огонь разгорелся на втором этаже — вспыхнул диван и другие предметы. Специалисты потушили пламя. В результате происшествия никто не пострадал.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подростков, проживающих в поселке и вероятно причастных к инциденту. Юноши 2011 года рождения пояснили, что отправились в заброшенное здание взяв с собой бензин», — заявили в ведомстве.

На втором этаже они нашли диван, облили его бензином, подожгли и убежали.

Против родителей подростков составили административные дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также назначили возместить ущерб — более 300 тысяч рублей.

Ранее в Якутии группа местных жителей подожгла инфраструктуру сетей связи по указке украинских кураторов. Они связались с представителем спецслужб Украины через мессенджер.