Несколько жителей Якутии арестовали за поджог объектов связи по указке кураторов

Жители города Мирный в Якутии подожгли инфраструктуру сетей связи по указке украинских кураторов. Их задержали силовики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное УФСБ.

«Установлено, что злоумышленники через мессенджер связались с представителем украинских спецслужб, от которого получили задание по проведению на территории Якутии диверсионного акта за денежное вознаграждение», — заявили в ведомстве.

В итоге подозреваемые подожгли инфраструктуру сетей связи. Против них возбудили уголовное дело по статье о диверсии, совершенной группой людей по предварительному сговору. Максимальное наказание за это преступление — 20 лет тюрьмы.

Ранее подросток в Ленинградской области поджег здание госуслуг. Со школьником связались мошенники и заявили, что против его родителей завели уголовное дело. Юноше пообещали прекратить расследование, если он совершит диверсию.