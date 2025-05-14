Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Раменках

В Западном округе Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария произошла в районе Раменки на проспекте Вернадского у дома № 37, корпус 1.
«Мотоциклист сбил пешехода. Лежит без сознания», — заявил источник.
На место прибыли сотрудники ГИБДД, скорая помощь и реанимация. Специалисты констатировали смерть женщины-пешехода.
По данным московского департамента транспорта, движение в сторону области затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда и быть более внимательными у пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать людей.
Несколько дней назад жесткое ДТП случилось на юго-востоке столицы. Автомобили Kia и Honda столкнулись в районе Рязанского проспекта. Сотрудники экстренных служб вытащили из Honda трех человек, всех их госпитализировали. Ехавшего в Kia тоже отправили в больницу. Из-за аварии полностью перекрыли улицу Васильцовский Стан.
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