Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Раменках

В Западном округе Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в районе Раменки на проспекте Вернадского у дома № 37, корпус 1.

По данным московского департамента транспорта, движение в сторону области затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда и быть более внимательными у пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать людей.

Несколько дней назад жесткое ДТП случилось на юго-востоке столицы. Автомобили Kia и Honda столкнулись в районе Рязанского проспекта. Сотрудники экстренных служб вытащили из Honda трех человек, всех их госпитализировали. Ехавшего в Kia тоже отправили в больницу. Из-за аварии полностью перекрыли улицу Васильцовский Стан.