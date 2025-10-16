Несколько школьников заразились туберкулезом в школах Приморья

Двое школьников заразились туберкулезом в городе Дальнегорск Приморского края. Прокуратура проводит проверку в учебных заведениях, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Прокуратура организовала проверку по факту выявления заболевания туберкулезом у двух учащихся разных школ города Дальнегорска. Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в прокуратуре.

В учебных заведениях провели санитарную обработку помещений. Роспотребнадзор проводит административное расследование, устанавливая источник распространения заболеваний.

Российские ученые разработали новый травяной сбор для комплексной терапии туберкулеза. Состав из 14 компонентов помогает укрепить иммунитет и снизить побочные эффекты лечения, что важно в связи с высокой токсичностью препаратов.