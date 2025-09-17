Российские ученые создали растительный сбор для лечения туберкулеза

Специалисты из РТУ МИРЭА, РОСБИОТЕХа, НИУ ИТМО и Сеченовского университета разработали новый травяной сбор для комплексной терапии туберкулеза. Состав из 14 компонентов помогает укрепить иммунитет, снизить побочные эффекты лечения и поддержать функцию легких, написал RT .

Это особенно важно в связи с ростом устойчивости туберкулеза к лекарствам и высокой токсичностью препаратов.

По мнению ученых, применение сбора улучшит качество жизни пациентов, сократит сроки лечения и снизит общую лекарственную нагрузку на организм. Результаты исследования опубликованы в журнале «Гербариум».

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов отметил: «Наша работа — это шаг к созданию комплексных растительных препаратов, которые не только борются с симптомами, но и поддерживают организм в целом».

Кандидат фармацевтических наук Татьяна Ковалева добавила: «Мы также увидели, как компоненты влияют друг на друга: в некоторых случаях совместное использование усиливает экстракцию полезных веществ, в других — требует более точной дозировки. Это ценные данные для будущих разработок».