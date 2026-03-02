Несколько квартир в Дербенте пострадали из-за ЧП с газом. Соседи все еще в шоке
Mash Gor: несколько квартир в Дербенте пострадали из-за скачков давления газа
Жильцы дома по улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии в Дербенте испугались сильного запаха газа в квартирах. Об этом 360.ru рассказала одна из горожанок.
По информации телеграм-канала Mash Gor, ЧП с газом в одном из домов в Дербенте произошло из-за слишком высокого давления. В некоторых квартирах выбило окна и загорелись плиты. Жильцы сами потушили пожар, информация о пострадавших не поступала.
Собеседница 360.ru уточнила, что ее дом располагается неподалеку от многоэтажки, где произошло несколько взрывов газа.
«В комнате, где спит ребенок, газовая труба проходит. Когда я зашла днем, он у меня спал в тихий час, я почувствовала сильный запах газа. Я схватила ребенка с кровати и быстро в зал отнесла», — подчеркнула женщина.
В экстренных службах у нее приняли заявку, но газовщик так и не пришел. Вечером в разговоре с представителем газовой службы она узнала, что на запах газа жалуются многие.
«Он сказал такую фразу: „Вы знаете, сейчас в каждой квартире газом пахнет“», — добавила горожанка.
По словам другой жительницы Дербента, в соседнем доме несколько взрывов газа произошло примерно в 04:00. По ее словам, грохот напугал детей, многие соседи вышли на улицу.
Ранее газ взорвался в многоэтажке на юго-западе Москвы. Из-за ЧП повреждения получил балкон, в одном из помещений обрушилась стена.