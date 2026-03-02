Несколько квартир в Дербенте пострадали из-за ЧП с газом. Соседи все еще в шоке

Жильцы дома по улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии в Дербенте испугались сильного запаха газа в квартирах. Об этом 360.ru рассказала одна из горожанок.

По информации телеграм-канала Mash Gor, ЧП с газом в одном из домов в Дербенте произошло из-за слишком высокого давления. В некоторых квартирах выбило окна и загорелись плиты. Жильцы сами потушили пожар, информация о пострадавших не поступала.

Собеседница 360.ru уточнила, что ее дом располагается неподалеку от многоэтажки, где произошло несколько взрывов газа.

«В комнате, где спит ребенок, газовая труба проходит. Когда я зашла днем, он у меня спал в тихий час, я почувствовала сильный запах газа. Я схватила ребенка с кровати и быстро в зал отнесла», — подчеркнула женщина.

В экстренных службах у нее приняли заявку, но газовщик так и не пришел. Вечером в разговоре с представителем газовой службы она узнала, что на запах газа жалуются многие.

«Он сказал такую фразу: „Вы знаете, сейчас в каждой квартире газом пахнет“», — добавила горожанка.