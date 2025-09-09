Нескольких крокодилов удалось спасти после пожара в ейском зоопарке

Нескольким крокодилам удалось выжить после пожара в зоопарке в Ейске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, ветеринарам удалось спасти некоторых крокодилов, но рептилии в тяжелом состоянии. Всего в «Крокодиловом каньоне» находилось около 30 особей — их размер достигал трех метров в длину. Также там были огромные черепахи, игуаны и змеи.

По предварительным данным, у зоопарка не было лицензии на содержание животных. Во время пожара здание полностью сгорело. Несколько крокодилов выжили чудом.

Туристы все время жаловались на зоопарк. По их словам, там вымогали деньги. Вход стоил 1200 рублей, корм — 400, фотографии — 6500. При этом фотографы вели себя настойчиво и буквально преследовали гостей.

Пожар в ейском зоопарке начался около часа ночи, через два часа его смогли потушить. Рядом с крокодиловой фермой находятся дельфинарий и «трогательный зоопарк». Там живут сурикаты, еноты и лемуры. Огонь не успел перебраться на эти зоны, поэтому животные не пострадали.