«Газель» загорелась в Лосиноостровском районе на МКАД

Машина загорелась на МКАД в Северо-восточном административном округе столицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Полыхающую «Газель» заметили в Лосиноостровском районе на 92-м километре МКАД. В результате никто не пострадал.

«Водитель покинул авто», — сообщил источник.

В распоряжении 360.ru появились кадры с места. На них запечатлели горящий автомобиль и поднимающийся от него дым. Площадь возгорания — пять квадратных метров, огонь потушили. В кузове «Газели» находилась промышленная продукция.

Два дня назад в Южном административном округе Москвы загорелся КамАЗ. Пламя охватило кузов грузовика в Чертанове Центральном на улице Подольских Курсантов в районе дома № 1. Пожар потушили на площади три «квадрата», никто не пострадал.