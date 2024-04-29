МЧС озвучило число подтопленных домов из-за паводков в регионах | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 10:31 МЧС озвучило число подтопленных домов из-за паводков в регионах МЧС: из-за половодья в РФ остались подтопленными более 9 тысяч жилых домов

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Спасатели продолжают работать в регионах, пострадавших от паводков. Сейчас подтопленными остаются порядка 9300 жилых домов и около 26 тысяч приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, от воды за прошедшие 24 часа освободились более тысячи жилых домов и почти 850 приусадебных участков.

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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим повысился. В районе села Абатское за сутки он увеличился на шесть сантиметров, а в городе Ишим — на восемь сантиметров.

В Оренбургской области за последние 24 часа от воды освободились 115 жилых домов и приусадебных участков. Спасатели дезинфицируют территории и просушивают дома.

«Мотопомпы, насосные станции и автомобили за сутки откачали около 27 тысяч кубометров воды. Просушены более 3000 домов», — указали в пресс-службе.

Ранее гидролог Михаил Болгов рассказал, какие факторы повлияют на сроки восстановления дамбы в Орске. По его словам, небольшой участок можно отремонтировать всего за месяц.