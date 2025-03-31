Несколько человек пострадали в серьезном ДТП в Подмосковье

Минивэн перевернулся на трассе в Подмосковье. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в городском округе Солнечногорск, неподалеку от поселка Ржавки в Московской области. Полицию на место происшествия вызвал очевидец.

Предварительно, минивэн наехал на препятствие и после этого перевернулся. Прибывшие на ДТП правоохранители зафиксировали разлив топлива.

В аварии пострадали два человека. Оба уже госпитализированы бригадой скорой помощи.

Ранее на МКАД столкнулись три автомобиля. Одна из иномарок превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком.