Несколько человек пострадали в серьезном ДТП в Подмосковье

Минивэн перевернулся на трассе в Подмосковье. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария произошла в городском округе Солнечногорск, неподалеку от поселка Ржавки в Московской области. Полицию на место происшествия вызвал очевидец.
Предварительно, минивэн наехал на препятствие и после этого перевернулся. Прибывшие на ДТП правоохранители зафиксировали разлив топлива.
В аварии пострадали два человека. Оба уже госпитализированы бригадой скорой помощи.
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