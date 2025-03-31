Иномарка превратилась в груду металла из-за ДТП с грузовиком на МКАД

Источник 360.ru: три автомобиля столкнулись на 57-м километре МКАД

Авария с участием трех автомобилей произошла на 57-м километре МКАД в районе Кунцево. Об этом сообщил источник 360.ru.

В ДТП столкнулись в том числе легковушка Škoda и грузовик. Иномарка в результате аварии превратилась в груду металла.

«После проверки скорой пострадавших нет, ДПС на месте», — сообщил источник.

По данным столичного департамента транспорта, из-за аварии затруднено движение на 4,8 километра. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда. Обстоятельства случившегося уточняются.

В Новой Москве накануне произошла авария с автобусом. ДТП случилось на перекрестке ЦКАД. Травмы получили два человека: водитель и пассажир.