Иномарка превратилась в груду металла из-за ДТП с грузовиком на МКАД

Авария с участием трех автомобилей произошла на 57-м километре МКАД в районе Кунцево. Об этом сообщил источник 360.ru.
В ДТП столкнулись в том числе легковушка Škoda и грузовик. Иномарка в результате аварии превратилась в груду металла.
«После проверки скорой пострадавших нет, ДПС на месте», — сообщил источник.
По данным столичного департамента транспорта, из-за аварии затруднено движение на 4,8 километра. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда. Обстоятельства случившегося уточняются.
В Новой Москве накануне произошла авария с автобусом. ДТП случилось на перекрестке ЦКАД. Травмы получили два человека: водитель и пассажир.
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