Несколько человек пострадали на станции Тушинская МЦД-2, нарушив ж/д правила

Электрички Рижского и Курского направлений задержали из-за происшествия на станции Тушинская МЦД-2. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 06:05 на станции Тушинская МЦД-2 электропоездом № 7216 Нахабино — Подольск были травмированы несколько человек», — отметили в МЖД.

Предварительно, пострадавшие нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

На станцию прибыли оперативные службы, поезда пустили по соседнему пути в реверсивном режиме. Из-за этого несколько электричек дальних маршрутов Рижского и Курского направлений двигались с отставанием. Также выбились из графика поезда МЦД-2, часть из них отменили.

Пассажиров электрички № 7216 Нахабино — Подольск высадили на Тушинской, они продолжили путь в идущих следом составах. К моменту публикации новости движение поездов по обоим путям восстановили.

Ранее на МЦД-3 мужчина вышел на пути на перегоне между станциями Перово и Люберцы-1. Из-за этого задержались поезда.