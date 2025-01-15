Несколько человек избили экс-премьера Грузии Гахарию

Бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиционной партии Георгия Гахарию избили в Батуми. Об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави 2» .

«Инцидент произошел в отеле „Шератон“. По словам членов партии, к нападению были причастны несколько человек», — рассказал источник канала.

После нападения пострадавшего политика доставили в одну из больниц. Врачи диагностировали у него перелом носа и сотрясение мозга. При этом от госпитализации Гахария отказался и решил проходить лечение дома.

В грузинских СМИ также появилась информация о том, что член партии «За Грузию!», в которой состоит экс-премьер министр, уверены, что нападение организовала правящая в стране партия «Грузинская мечта».

В начале января два жителя Грузии — Ревазу Пакелиани и Бежану Чкадуа — напали на группу российских туристов, которые направлялись в Местию. Мужчины отобрали у россиян телефоны, а одного из них, Виктора Соловьева ранили из пистолета, а затем увезли с собой. Тело погибшего позже нашли в реке.