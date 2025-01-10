Стрелял для самообороны. Стали известны имена убийц российского туриста в Грузии

Районный суд города Зугдиди в Грузии обнародовал имена обвиняемых по делу об убийстве российского туриста Виктора Соловьева. Один из них заявил, что стрелял в целях самообороны, сообщил телеканал «Рустави 2» .

Обоим фигурантам дела, Ревазу Пакелиани и Бежану Чкадуа, вменили несколько статей грузинского уголовного кодекса. В их числе — покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах, грабеж и незаконное приобретение оружия. Подсудимым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На суде адвокаты обвиняемых попросили заменить тюремное заключение их подзащитным на денежный залог. Однако судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении подсудимых под стражу.

В ходе заседания, на вопрос судьи, стрелял ли он, Пакелиани ответил утвердительно. И добавил, что выстрелил «в целях самообороны».

Следствие полагает, что 5 января Пакелиани и Чкадуа напали на российских туристов по дороге в Местию. Они отобрали у россиян телефоны, Виктора Соловьева ранили из пистолета, а затем увезли с собой. Тело погибшего позже нашли в реке.