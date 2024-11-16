Неравнодушный водитель вытащил из горящего дома 5 человек в Ивановской области

МЧС: два человека погибли во время пожара в частном доме в Ивановской области

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Ивановской области. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале .

Происшествие случилось в селе Крапивново. Мимо горящего дома проезжал мужчина, он остановился, чтобы помочь. Разбил окно и вытащил из здания троих детей и двоих взрослых. Когда на место ЧП прибыли спасатели, то во время тушения обнаружили в доме тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины. Также два человека 37 и 34 лет пострадали.

Сотрудники МЧС потушили огонь площадью 60 квадратных метров. По их данным, в доме не было пожарного извещателя, который мог бы среагировать на дым и предупредить хозяев звуковым сигналом.

Ранее один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве. По данным источника 360.ru, на месте ЧП спасли 12 человек.