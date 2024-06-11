«Неприятный диалог». Пассажир в Электростали оскорбил глухонемого водителя

По их словам, услугами такси хотели воспользоваться четверо людей, однако они были «изрядно выпившие» и водителя «насторожило их состояние».

«В руке у одного была то ли бутылка, то ли еще что-то с этим связанное. [Водитель] отказался сам от поездки, отменил в приложении. Но одному из пассажиров это не понравилось, и произошел очень неприятный, если так это можно назвать, диалог, в котором пассажир и угрожал, и оскорблял водителя, думая, что тот приезжий», — рассказала коллега таксиста Елена Семина.

Надежда Цветникова, ездившая с этим водителем, отметила, что он «хорошо водит».

«Сначала я не поняла, почему он кивает на мои попытки начать общение, позже стало ясно. Молодец, что не опускает руки и работает, сильный человек», — подчеркнула она.

Коллеги таксиста утверждали, что его обидчик — учитель физкультуры. Однако этот пассажир, с которым удалось связаться 360.ru, заявил, что он «уже не преподаватель». На вопрос, знает ли он, что распространилось видео конфликта, ответил утвердительно, однако комментарии давать не захотел.

«Я сейчас решу свои вопросы, и потом мы с вами поговорим», — отрезал мужчина.

Обратная ситуация произошла в Москве в январе — таксист напал на другого водителя, являвшегося инвалидом.