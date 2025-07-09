Непорядок в Петербурге. О чем следствие опрашивало директора МХАТа

RT: Кехмана опросили по делу о хищениях в Михайловском театре в Санкт-Петербурге

Директора Московского художественного театра имени Горького Владимира Кехмана опросили по делу о хищениях в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, где он по совместительству занимает должность художественного руководителя. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник.

Сотрудники правоохранительных органов приехали во МХАТ днем и проводят обыски. Сам Кехман проходит как свидетель, его не задерживали.

У здания театра стоят автомобили Росгвардии, посторонних внутрь не пускают.

Театральному руководителю 57 лет. Михайловский театр он возглавляет с 2007 года, МХАТ — с 2021-го.

Ранее в Махачкале задержали ректора Дагестанского аграрного университета. При обысках у него нашли более пяти миллионов рублей, которые он, предположительно, получил взятками от студентов. Кроме того, руководство вуза заподозрили в хищении средств, выделяемых на работу учебного заведения.