В Дагестане задержали ректора вуза с пятью миллионами рублей от студентов

МВД: ректора дагестанского вуза задержали с поличным за взяточничество

В кабинетах руководства Дагестанского аграрного университета обнаружили более пяти миллионов рублей с записками от студентов о назначении денег. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Дагестан.

Ректора и сотрудников администрации вуза задержали с поличным при получении взятки за помощь в поступлении. Также деньги передавали для сдачи сессии и перевода на индивидуальный график обучения.

«Во время обысков в их служебных кабинетах нашли свыше пяти миллионов рублей с пояснительными записками от студентов», — уточнили в МВД.

Кроме того, по данным МВД, подозреваемые занимались хищением бюджета, выделенного вузу, оформляя подложные документы.

Ранее RT сообщил, что в Забайкальском крае выявили 20 фактов коррупции в Центре государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России. Двоих сотрудников ведомства, связанных с проведением экзаменов на получение прав для управления водным транспортом, арестовали.