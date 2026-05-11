Неожиданное возвращение зимы: снежная буря устроила хаос в Югре

Ural Mash: снежная буря в Югре ломает деревья и срывает крыши с домов

Снежная буря неожиданно накрыла Ханты-Мансийский автономный округ, ломая деревья и отрывая крыши домов. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash .

Накануне региональное управление МЧС предупреждало о порывах ветра более 25 метров в секунду, метели и гололедице. Спасатели рекомендовали быть внимательными, обходить шаткие строения, а в случае происшествий звонить по номеру 112.

В городе Пыть-Ях из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации. В Сургуте убирают с улиц упавшие деревья и светофоры, а школьников еще накануне перевели на удаленку. В одном из населенных пунктов округа выпало до 90 сантиметров осадков.

Один из местных жителей прислал 360.ru кадры из заваленного снегом двора.