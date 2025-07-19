Неосторожного мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ

Мужчину в Нью-Йорке затянуло в аппарат МРТ из-за металлической цепи на шее

Житель США получил смертельные травмы в аппарате магнитно-резонансной томографии. Об этом сообщил телеканал ABC News .

Пациент больницы Уэстбери в Нью-Йорке без разрешения зашел в кабинет МРТ с массивной металлической цепью. Аппарат работал, поэтому мощное магнитное поле быстро затянуло 61-летнего американца внутрь.

Врачи оказали пострадавшему первую экстренную помощь и доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, но на следующий день он скончался.

Ранее в одной российской стоматологической клинике взорвался аппарат для чистки зубов AirFlow прямо во время процедуры. Пациент не стал писать заявление правоохранителям. Все присутствовавшие в кабинете не пострадали, отделавшись легким испугом. Предположительной причиной стало загрязнение аппарата чистящим порошком.