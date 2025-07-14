Аппарат AirFlow в стоматологической клинике взорвался прямо во время приема

Аппарат для чистки зубов AirFlow взорвался во время процедуры в одной из клиник в России. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Точная дата случившегося неизвестна. Стоматолог, проводивший процедуру, рассказал журналистам, что это произошло давно.

«Само событие произошло давно. Просто аппарат AirFlow забился порошком и взорвался. Ассистент не уследил», — сказал он.

Также врач опроверг информацию о том, что ЧП случилось в Дагестане. По его словам, такие предположения появились, потому что специалист — уроженец этой республики.

Пациент не стал жаловаться и не написал заявление правоохранителям. Все присутствовавшие в кабинете не пострадали. История раскрылась только сейчас, потому что медик долго держал ее в секрете.

В июне взрыв прогремел в стоматологии на Усиевича в Москве. Причиной стал выход гелия в аппарате МРТ.