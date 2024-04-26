Немецкую авиабомбу времен ВОВ обезвредили в Мурманске | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 00:01 Немецкую авиабомбу времен ВОВ обезвредили в Мурманске МЧС: спасатели в Мурманске обезвредили немецкую фугасную авиабомбу SC-1000

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Спасатели обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на территории Торгового порта в Мурманске. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, взрывоопасный предмет обнаружили в Портовом проезде. Им оказалась немецкая авиационная бомба SC-1000 с 620 килограммами взрывчатого вещества. Спасатели оцепили территорию и вывели людей из близлежащих зданий.

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«Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы подобраться к снаряду, обвязать его тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. Опасная находка была доставлена на спецполигон и уничтожена», — рассказали в МЧС.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Ранее в Твери злоумышленники установили муляжи бомб под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца. После этого они сообщили о готовящемся теракте. По подозрению в ложном минировании ФСБ задержала двух мужчин.