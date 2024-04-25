Муляжи бомб установили под опорами двух автомобильных мостов в Твери | 360°

Важное 25 апреля 2024, 10:10 Муляжи бомб установили под опорами двух автомобильных мостов в Твери ФСБ задержала причастных к установке муляжей бомб под мостами в Твери РИА «Новости»

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Три муляжа самодельных взрывных устройств установили в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца. Подозреваемые в этом задержаны, сообщили в ЦОС ФСБ.

В группу злоумышленников, которые установили муляжи, входили руководители и сотрудники частных организаций по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры.

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После установки муляжей бомб они заявили о готовящемся теракте. По факту случившегося возбудили дело о совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Правоохранители задержали двух мужчин. Им предъявили обвинения и арестовали. Еще один фигурант дела — женщина. Известно, что она находится не на территории России. Ей заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках дела продолжаются. Специалисты выясняют все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.