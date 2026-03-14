Акита пропала в Хабаровском крае. Владельцы предложили 100 тысяч рублей за возвращение пса

В Комсомольске-на-Амуре хозяева собаки редкой породы — американская акита — готовы заплатить 100 тысяч рублей за возвращение пропавшего питомца. Об этом они рассказали 360.ru.

По словам владельца Кирилла, полиция из-за нехватки личного состава не уделяет должного внимания их проблеме.

«Имир находился в вольере, не знаю, как он вышел. Это явно не взлом или умысел, на территорию никто не заходил. Мы там два дня находились, чтобы что-то приметить, нужно примериваться. Просто клетку вольера слабо приварили, видно, что она сломана», — сказал он.

Кирилл добавил, что за четыре года с псом не было проблем, он часто выступал на соревнованиях, показал себя послушным животным и возвращался к хозяину по свистку.

«А тут след простыл. Куда только мы ни обращались — на телевидение, в рекламные агентства, в рассылки операторов. Сейчас заключаем договор с почтой, хотя никто особо в это не верит, но может быть наводка», — заключил хозяин пропавшей акиты.