Немецкие и голландские туристы устроили массовую драку на курорте в Австрии

Немецкие и голландские туристы устроили жестокую массовую драку на горнолыжном курорте Флахау, расположенном в Австрии. Об этом сообщила голландская газета Het Laatste Nieuws (HLN).

По данным австрийской полиции, в драке 9 марта участвовали около 15 туристов из Германии и Нидерландов.

Все началось со словесной перепалки в баре, которая перетекла в противостояние на горнолыжном склоне. Полиции пришлось вмешаться. В драке пострадали трое немецких туристов, их госпитализировали.

Голландцы успели покинуть место происшествия к прибытию правоохранителей, но в итоге их тоже арестовали.

Полиция начала расследование. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Иркутской области произошла драка между таксистом и компанией мужчин. Избитый водитель такси обратился в больницу. Полиция задержала одного из участников драки, была начала доследственная проверка.