Немец потерял ноги и четыре пальца после отпуска в Италии

Житель Германии Алессандро Лучано лишился обеих ног и четырех пальцев после семейного отпуска в Италии. Об этом сообщило издание Mirror .

В прошлом году мужчина отправился в отпуск на юг Италии вместе с супругой и пятью детьми. Во время отдыха у него неожиданно поднялась температура, ухудшилось самочувствие.

«У меня горели ноги, а на ступнях и руках внезапно появились черные пятна», — рассказывал Лучано.

Мужчина экстренно госпитализировали. Ему диагностировали менингококковую инфекцию типа B, которая сопровождалась редким осложнением — молниеносной пурпурой. Это опасное для жизни состояние, приводящее к некрозу тканей в пораженных областях.

Лучано перевели в больницу в его родном Штутгарте, где ему ампутировали обе ноги до голени, а также четыре пальца на правой руке и часть среднего пальца на левой. Теперь мужчина сильно ограничен в передвижениях, так как их квартира находится на пятом этаже. При том, что в доме нет лифта.

По словам его супруги, она дважды в день поднимает и спускает мужа по пяти лестничным пролетам с помощью подъемника. Общий вес составляет более 100 килограммов. И это сильно подрывает ее здоровье.

Семья Лучано обратилась за помощью в установке наружного лифта. Работы обойдутся более чем в 121 тысячу фунтов стерлингов (более 12 миллионов рублей), но у семьи нет такой суммы.

Ранее в Нью-Йорке мужчина лишился пяти пальцев, упав на рельсы в метро. Ему выплатили компенсацию в размере 23 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей).