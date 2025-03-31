Нелегальные бои без правил устроили в центре Санкт-Петербурга

Нелегальные бои без правил состоялись на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, у торгово-развлекательного центра «Галерея». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Толпа образовала круг, в центр которого выходили желающие и дрались безо всяких ограничений. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее в Дербенте женщины подрались из-за бесплатных обоев. Магазин стройматериалов устроил промоакцию, но недооценил жадность покупателей. В итоге на камеры видеонаблюдения попало, как женщины в толпе стали тянуть на себя рулоны, а затем, когда связка рассыпалась, начали подбирать обои с пола.
Отчетный концерт ансамбля «Кабриоль» пройдет в Наро-Фоминске в апреле
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