Нелегальные бои без правил устроили в центре Санкт-Петербурга

«Mash на Мойке»: у ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге прошли бои без правил

Нелегальные бои без правил состоялись на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, у торгово-развлекательного центра «Галерея». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Толпа образовала круг, в центр которого выходили желающие и дрались безо всяких ограничений. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее в Дербенте женщины подрались из-за бесплатных обоев. Магазин стройматериалов устроил промоакцию, но недооценил жадность покупателей. В итоге на камеры видеонаблюдения попало, как женщины в толпе стали тянуть на себя рулоны, а затем, когда связка рассыпалась, начали подбирать обои с пола.