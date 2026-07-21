Нелегальные банкиры в Иркутской области обналичили более миллиарда рублей

Полиция Иркутской области задержала трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Нелегальные банкиры создали более 35 фиктивных компаний. Под видом оплаты за мнимые сделки клиенты переводили деньги на их расчетные счета и получали на руки наличные. За свои услуги обнальщики брали не менее 14% от суммы. Им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона.

По оценке сотрудников МВД, криминальная группа обналичила свыше одного миллиарда рублей и получила незаконный доход порядка 190 миллионов.

При обысках у подозреваемых изъяли деньги в разных валютах, девять дорогостоящих автомобилей, документы и электронные носители. Фигурантов отпустили под подписку о невыезде, на них возбудили уголовное дело.

Ранее в Петербурге предстала перед судом группа обнальщиков, их приговорили к лишению свободы и штрафу.