В Петербурге осудили шестерых участников преступной группы за обналичивание более 900 млн рублей

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор шестерым участникам организованной преступной группы, которая через подставные фирмы обналичила свыше 900 млн рублей. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы, осужденные занимались незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств. В декабре 2016 года они создали группу для обналичивания денег в обход банковской системы.

Участники использовали подконтрольные юридические лица, которые не были осведомлены о преступных операциях. Схема была такой: безналичные средства клиентов направлялись на закупку оборудования, а розничная выручка возвращалась заказчикам наличными. За свои услуги группа удерживала комиссию не менее 13%.

Банда действовала до марта 2024 года, обналичив более 908 млн рублей и заработав свыше 118 млн рублей на комиссии. Для сокрытия следов использовались фиктивные договоры.

Двое фигурантов приговорены к 2,5 годам колонии общего режима. Суд зачел срок их нахождения под стражей, поэтому наказание считается отбытым. Еще четверо получили по четыре года условно. Кроме того, осужденных оштрафовали более чем на 7,7 млн рублей.