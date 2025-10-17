Некомпетентность и вспышка чумы. В ставропольской ветклинике погибли 10 животных

Порядка 10 питомцев скончались после лечения и профилактических процедур в ветеринарной клинике в Ставрополе. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot проверка». .

Хозяева животных предполагают, что те погибли из-за некомпетентных сотрудников и вспышки неизвестной болезни.

По данным канала, кошки и собаки проходили разные процедуры: вакцинацию, извлечение инородного тела, лечение глаукомы или химиотерапию.

Житель Ставрополя рассказал, что делал в клинике вакцинацию здоровому котенку. Через несколько дней питомец перестал есть и начал прятался по углам. Ветеринары поставили ему диагноз панлейкопения (кошачья чумка). Через четыре дня котенок погиб.

После посещения клиники умер и вислоухий британец, который проглотил скрепку. На четвертый день терапии кот перестал есть, и стал еле двигаться. Хозяйка отметила, что ветеринары заподозрили «заражение какой-то инфекционной болезнью». При этом, по ее словам, кот нигде не бывал, кроме ветклиники.

Владельцы погибших питомцев объединились и написали обращения в прокуратуру и МВД, чтобы прилечь руководство заведения к ответственности.

Ранее в Москве разгорелся пожар в собачьем приюте.В результате ЧП погибли 13 животных.