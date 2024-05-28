Сбившего возлюбленную мстительного жителя Подмосковья взяли под стражу

Суд взял под стражу жителя Подмосковья, который переехал на иномарке сожительницу, решившую его бросить. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчина пробудет под арестом до 26 июля. Суд учел позицию Рузской городской прокуратуры.

Преступление произошло 26 мая на Минском шоссе. Перед этим возлюбленные поругались, и женщина решила разорвать отношения. После разговора с ним она вышла из машины. Чтобы отомстить, сожитель сбил ее и продолжил ехать, пока не врезался в деревянное строение. Пострадавшая умерла в реанимации на следующий день.

Рузская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве и «дальнейшее жизнеустройство» двух несовершеннолетних детей пары. Обвиняемый не признал вину.