Сбившего возлюбленную мстительного жителя Подмосковья взяли под стражу

Суд арестовал жителя Подмосковья, переехавшего возлюбленную на машине

Суд взял под стражу жителя Подмосковья, который переехал на иномарке сожительницу, решившую его бросить. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчина пробудет под арестом до 26 июля. Суд учел позицию Рузской городской прокуратуры.

Преступление произошло 26 мая на Минском шоссе. Перед этим возлюбленные поругались, и женщина решила разорвать отношения. После разговора с ним она вышла из машины. Чтобы отомстить, сожитель сбил ее и продолжил ехать, пока не врезался в деревянное строение. Пострадавшая умерла в реанимации на следующий день.

Рузская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве и «дальнейшее жизнеустройство» двух несовершеннолетних детей пары. Обвиняемый не признал вину.

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