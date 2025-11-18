Неизвестные устроили стрельбу в Тюмени
Стрельба из автоматов раздалась в ЖК «Домашний» в Тюмени
В Тюмени компания мужчин открыла огонь на территории ЖК «Домашний». Полиция нашла на асфальте гильзы от боевого автомата. 360.ru показал кадры с места происшествия.
Автоматная очередь послышалась поздно вечером 18 ноября. Жильцы ЖК «Домашний» вызвали полицию. По информации 360.ru, оперуполномоченный нашел на асфальте гильзы — стреляли, по предварительной версии, холостыми патронами из боевого автомата.
Очевидец рассказал, что стрельбу затеяла группа совершеннолетних, задержанных увезли в отдел полиции. Они находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«Из боевого автомата, охолощенными патронами. Стрельба велась в сторону строительных объектов. Пострадавших нет, но жители района изрядно напуганы», — сказал он.
