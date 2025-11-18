Неизвестные устроили стрельбу в Тюмени

Стрельба из автоматов раздалась в ЖК «Домашний» в Тюмени

В Тюмени компания мужчин открыла огонь на территории ЖК «Домашний». Полиция нашла на асфальте гильзы от боевого автомата. 360.ru показал кадры с места происшествия.

Автоматная очередь послышалась поздно вечером 18 ноября. Жильцы ЖК «Домашний» вызвали полицию. По информации 360.ru, оперуполномоченный нашел на асфальте гильзы — стреляли, по предварительной версии, холостыми патронами из боевого автомата.

Очевидец рассказал, что стрельбу затеяла группа совершеннолетних, задержанных увезли в отдел полиции. Они находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Из боевого автомата, охолощенными патронами. Стрельба велась в сторону строительных объектов. Пострадавших нет, но жители района изрядно напуганы», — сказал он.

