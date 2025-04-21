Неизвестный ворвался с пистолетом в номер гостиницы на севере Москвы

Неизвестный ворвался в номер гостиницы «Восход» на севере Москвы с предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Человек, позвонивший в полицию, сообщил, что перед этим слышал хлопки, похожие на выстрелы. После этого стрелявший убежал. Других подробностей происшествия пока не приводится.

В феврале сотрудники правоохранительных органов нагрянули с проверкой в одну из столичных гостиниц, где проходила вечеринка. У одного из номеров нашли пакетик с неизвестным белым порошком, а в одном из припаркованных автомобилей — пистолет.

Среди гостей вечеринки оказалась экс-депутат Госдумы Ирина Хакамада. Билеты на мероприятие, предположительно, стоили не меньше 50 тысяч рублей.