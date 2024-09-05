Жительница Ленобласти по указанию мошенников облила зеленкой сотрудницу банка

Жительница Кировска, которую обманули мошенники, не только лишилась денег, но и рискует стать фигуранткой уголовного дела. Подробности этой истории сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в полицию обратилась сотрудница банка. Она рассказала, что в отделение пришла незнакомая женщина и облила ее зеленкой.

Оперативники быстро вычислили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 52-летняя местная жительница. По ее словам, около месяца назад ей позвонили и сообщили якобы об утечке базы данных с работы. Чтобы женщина не лишилась сбережений, ей предложили оформить кредиты в разных банках и перевести полученные деньги на счета «надежных» лиц. А после этого мошенник убедил ее проучить сотрудницу банка, которая якобы была пособницей взломщиков.

Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении дела против женщины. Однако задержанная стала одновременно потерпевшей по статье о мошенничестве.

В августе в Ростове-на-Дону задержали женщину, которая попыталась поджечь три торговых центра, предположительно, по указанию мошенников.