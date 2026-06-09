В центре Москвы молодой парень ударил ножом двух человек

Утром во вторник в центре Москвы юноша ранил ножом двух молодых людей — 17 и 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Фигурант, находясь вблизи Большого Спасоглинищевского переулка, вступил в конфликт с двумя молодыми людьми 17‑ти и 18‑ти лет и нанес им ножевые ранения», — заявили в ведомстве.

В итоге пострадавших госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Нападавший 2007 года рождения, его задержали. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, другие обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее в квартире в Люберцах произошла поножовщина. В результате произошедшего погибла женщина. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.