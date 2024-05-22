Неизвестный протаранил на машине ворота консульства России в Бонне

Легковой автомобиль протаранил ворота генерального консульства России в немецком городе Бонне. Полиция уже задержала водителя.

ДТП произошло вечером 22 мая, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.

«Въездные ворота генерального консульства России в Бонне были повреждены в результате въезда в них легкового автомобиля, водитель которого, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — уточнило консульство.

Полицейские прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. Водитель при задержании не сопротивлялся.

Силовики осмотрели место аварии, зафиксировали все детали и улики, а также ущерб, причиненный имуществу дипмиссии. Сам автомобиль эвакуировали.

Российские дипломаты выразили надежду, что происшествие будет оперативно и профессионально расследовано.

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