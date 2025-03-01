Неизвестный пригрозил взорвать ночной клуб в центре Москвы

Неизвестный мужчина пригрозил группе людей в московском ночном клубе пистолетом и заявил, что хочет взорвать заведение. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в центре столицы — в одном из ночных клубов на Большой Грузинской улице.

«Чувак хотел убить нас, сказал, что хочет взорвать», — рассказал заявитель.

После этого он больше не выходил на связь, а при попытке соединения с ним работал автоответчик.

Ранее полиция задержала в Москве группу людей за вымогательство, разбой, бандитизм, похищение людей и незаконный оборот оружия. Пятерых мужчин и трех женщин обвинили в том, что они под видом правоохранителей избили и похитили человека, а затем требовали за него выкуп.

Также группу заподозрили в похищении еще двух девушек и ограблении квартиры на Нагатинской набережной. Шестерых обвиняемых отправили под стражу, а одну женщину — под домашний арест.