Семь человек задержали в Москве за похищение, вымогательство и разбой

Сотрудники полиции задержали пятерых мужчин и двух женщин в Москве за вымогательство, разбой, бандитизм, похищение людей и незаконный оборот оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Один из потерпевших обвинил задержанных в том, что они избили и под видом полицейских силой усадили его в автомобиль, затем позвонили другу мужчины и, угрожая оружием, потребовали с обоих по миллиону рублей.

На Ленинском проспекте в Москве сообщники похитили двух девушек, с которых за освобождение взяли 400 тысяч рублей.

Позднее бандиты ворвались в одну из квартир на Нагатинской набережной под видом полицейских и, угрожая убийством, отобрали у хозяев мобильные телефоны, другую технику и 140 тысяч рублей.

Шестерых обвиняемых взяли под стражу, одну женщину отправили под домашний арест.

Ранее в Подмосковье задержали двух мужчин, подозреваемых в стрельбе и похищении человека. По данным следствия, у них взяли напрокат автомобиль, который оказался неисправным. Арендатор отказался платить, и тогда его насильно посадили в машину и увезли.