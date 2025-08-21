Неизвестный поджег мечеть в Башкирии, пожар ликвидировали

Очевидцы рассказали, что неизвестный молодой человек бросил бутылку с зажигательной смесью у входа в мечеть на улице советской в Благовещенске. После этого злоумышленник скрылся.

Пожар разгорелся на площади около 10 квадратных метров, огонь уничтожил ковер и личные вещи, находившиеся у входа. К месту происшествия выехали подразделения МЧС России.

«По прибытию обнаружено сильное задымление. Горел чердак над входной группой. Открытое горение ликвидировано на площади пять квадратных метров. В тушении участвовали 18 человек и девять единиц техники», — сообщили в МЧС Башкортостана.

В момент пожара посетителей в мечети не было, погибших и пострадавших нет. На месте возгорания работают дознаватели и эксперты пожарной лаборатории.

В одной из многоэтажек на улице Липецкой в Москве загорелась квартира. Очевидцы сообщили о сильном задымлении.