Неизвестный поджег мечеть в Башкирии, пожар ликвидировали
В Башкирии неизвестный поджег мечеть. Открытое горение ликвидировали. Подробности сообщила пресс-служба МЧС Башкортостана
Очевидцы рассказали, что неизвестный молодой человек бросил бутылку с зажигательной смесью у входа в мечеть на улице советской в Благовещенске. После этого злоумышленник скрылся.
Пожар разгорелся на площади около 10 квадратных метров, огонь уничтожил ковер и личные вещи, находившиеся у входа. К месту происшествия выехали подразделения МЧС России.
«По прибытию обнаружено сильное задымление. Горел чердак над входной группой. Открытое горение ликвидировано на площади пять квадратных метров. В тушении участвовали 18 человек и девять единиц техники», — сообщили в МЧС Башкортостана.
В момент пожара посетителей в мечети не было, погибших и пострадавших нет. На месте возгорания работают дознаватели и эксперты пожарной лаборатории.
