На кладбище ЧВК «Вагнер» под Иркутском открыли стрельбу

Мужчины в военной форме открыли стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в Иркутской области. Кадры опубликовал канал «Оркестранты Войны» в «VK Видео».
Люди в камуфляже начали стрелять в воздух во время открытия мемориального комплекса в память бойцов «Вагнера». В ролике можно увидеть черные пирамиды, которые устанавливают над могилами членов ЧВК, а также памятник основателю группы Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину. Рядом с монументом стоит военная техника.
Памятник освятил священнослужитель.
На Александровском кладбище в Иркутске 19 января состоялась церемония открытия мемориального комплекса с именами бойцов ЧВК и фигурами Пригожина и Уткина. На монументе высекли слова «Первому» и «Девятому».
Евгений Пригожин погиб во время крушения самолета в Тверской области 23 августа 2023 года.
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