На кладбище ЧВК «Вагнер» под Иркутском открыли стрельбу

Мужчины в военной форме открыли стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в Иркутской области. Кадры опубликовал канал «Оркестранты Войны» в «VK Видео».

Люди в камуфляже начали стрелять в воздух во время открытия мемориального комплекса в память бойцов «Вагнера». В ролике можно увидеть черные пирамиды, которые устанавливают над могилами членов ЧВК, а также памятник основателю группы Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину. Рядом с монументом стоит военная техника.

Памятник освятил священнослужитель.

На Александровском кладбище в Иркутске 19 января состоялась церемония открытия мемориального комплекса с именами бойцов ЧВК и фигурами Пригожина и Уткина. На монументе высекли слова «Первому» и «Девятому».

Евгений Пригожин погиб во время крушения самолета в Тверской области 23 августа 2023 года.